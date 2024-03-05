В "голом" кэтсьюте с пайетками: эпатажная Джулия Фокс удивила эффектным луком на Неделе моды

Каждый образ Фокс привлекает внимание, поскольку всегда сочетает в себе эпатаж и сексуальность.

Американская модель Джулия Фокс и ее стилист Бриана Андалор выбрали для предпоследнего дня Недели моды в Париже особенный лук - бежевый кэтсьют с полупрозрачными блестками от Mugler из коллекции весна-лето 2024, созданной для бренда модельером Кейси Кэдуолладером.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Наряд практически сливался с оттенком кожи Джулии, из-за чего создавалась иллюзия голого тела. У него были длинные рукава и штанины, который украшала более плотная вышивка кристаллами, бисером и пайетками. Повторялся такой декор и в зоне груди и бикини.

Однако наибольшее внимание привлекала необычная пластиковая бахрома, которая украшала кэтсьют. Обыграла наряд Фокс также макияжем, поскольку волосы собрала в тугую прическу, а на лице сделала арт-макияж серебряными блестками, тенями и хайлайтером.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Завершали ее лук длинный маникюр и туфли на каблуках.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

В этом образе Джулия появилась на модном шоу бренда Mugler. Модный дом презентовал публике коллекцию прет-а-порте сезона осень-зима 2024-2025. Однако она не единственная, кто надевал этот смелый наряд. В "голом" кэтсьюте появилась также на обложке испанского Vogue 21-летняя модель Лила Мосс - дочь супермодели 90-х и королевы "героинового шика" Кейт Мосс.

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