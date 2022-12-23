Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В "голом" комбинезоне: подруга Ким Кардашьян в откровенном луке блеснула сексуальными формами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1166
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В "голом" комбинезоне: подруга Ким Кардашьян в откровенном луке блеснула сексуальными формами

Анастасия Корониколау / Фото: Getty Images

Анастасия Караниколау появилась на улице в прозрачном наряде.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала подруга Ким Кардашьян – модель Анастасия Караниколау. Девушка вышла в свет в провокационном образе.

На Анастасии был черный прозрачный комбинезон с имитацией боди, прикрывавший пикантные места. Наряд идеально подчеркнул сексуальные формы красавицы.

Анастасия Корониколау / © Getty Images
Анастасия Корониколау / Фото: Getty Images

Сзади на комбинезоне была имитация стрингов.

Анастасия Корониколау / © Getty Images
Анастасия Корониколау / Фото: Getty Images

Аутфит Караниколау дополнила черными туфлями на шпильках. В руке она держала черное кожаное пальто.

Волосы Анастасия распустила и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах.

Кстати, в таком же комбинезоне недавно хвасталась соблазнительной фигурой британская модель – Деми Роуз. Ее пятая точка в "голом" кэтсьюте выглядит гораздо более эффектно, чем у Анастасии.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1166
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация