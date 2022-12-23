В "голом" комбинезоне: подруга Ким Кардашьян в откровенном луке блеснула сексуальными формами

Анастасия Караниколау появилась на улице в прозрачном наряде.
В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала подруга Ким Кардашьян – модель Анастасия Караниколау. Девушка вышла в свет в провокационном образе.
На Анастасии был черный прозрачный комбинезон с имитацией боди, прикрывавший пикантные места. Наряд идеально подчеркнул сексуальные формы красавицы.
Сзади на комбинезоне была имитация стрингов.
Аутфит Караниколау дополнила черными туфлями на шпильках. В руке она держала черное кожаное пальто.
Волосы Анастасия распустила и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах.
Кстати, в таком же комбинезоне недавно хвасталась соблазнительной фигурой британская модель – Деми Роуз. Ее пятая точка в "голом" кэтсьюте выглядит гораздо более эффектно, чем у Анастасии.
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