В "голом" комбинезоне: подруга Ким Кардашьян в откровенном луке блеснула сексуальными формами

Анастасия Караниколау появилась на улице в прозрачном наряде.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала подруга Ким Кардашьян – модель Анастасия Караниколау. Девушка вышла в свет в провокационном образе.

На Анастасии был черный прозрачный комбинезон с имитацией боди, прикрывавший пикантные места. Наряд идеально подчеркнул сексуальные формы красавицы.

Анастасия Корониколау / Фото: Getty Images

Сзади на комбинезоне была имитация стрингов.

Анастасия Корониколау / Фото: Getty Images

Аутфит Караниколау дополнила черными туфлями на шпильках. В руке она держала черное кожаное пальто.

Волосы Анастасия распустила и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах.

Кстати, в таком же комбинезоне недавно хвасталась соблазнительной фигурой британская модель – Деми Роуз. Ее пятая точка в "голом" кэтсьюте выглядит гораздо более эффектно, чем у Анастасии.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

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