В "голом" коротком платье: Эшли Робертс в пикантном наряде пришла на вечеринку

Американская певица и танцовщица, которая живет и работает в Британии, надела пикантный наряд на светское мероприятие.

41-летняя Эшли Робертс, которая работает ведущей Heart FM Breakfast Show, надела пикантное прозрачное платье на тонких бретельках, усыпанное стразами и обула черные босоножки на серебристых шпильках и в таком луке пришла на афтепати церемонии The BRIT Awards 2023 в Лондоне.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Платье Эшли было ассиметричным с небольшим вырезом с небольшим шлейфом, а зона груди прикрывалась более плотной тканью, чтобы не было видно сосков. Также звезда несла в руках небольшую черную сумку на короткой ручке, у нее был светлый маникюр, макияж на лице с акцентом на глаза и лишь немного подчеркнуты губы. Белокурые волосы Эшли распустила.

Кстати, мы уже видели Эшли в прозрачном луке ранее. В ноябре 2022 года ведущая произвела фурор на красной дорожке перед вручением премии Glamour Women of the Year Awards 2022 в Outernet London. Тогда Эшли появилась на публике в платье-сетке с очень глубоким декольте от Julien Macdonald. Такое же платье надевала модель Белла Хадид несколько лет назад на вечеринку Victoria's Secret.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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