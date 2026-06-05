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- Шоу-бизнес
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В "голом" лавандовом платье со стразами: Эмили Блант очаровала образом на премьере
Гламурный образ звезды помог ей привлечь внимание публики.
Актриса Эмили Блант посетила премьеру фильма «День истины», которая состоялась в ее родном городе Лондоне. Режиссером фильма является легендарный Стивен Спилберг, а она исполнительница одной из главных ролей, поэтому на мероприятии к Блант было приковано много внимания, в том числе из-за ее платья.
Звезда надела ансамбль от Stella McCartney, который включал архитектурный корсет с баской и прямую юбку в пол. Наряд был полупрозрачным, кружевным и полностью украшен стразами.
Эмили дополнила образ украшениями от Hassanzadeh, в частности серьгами с камнями, и ярким макияжем с лавандовыми тенями, который идеально подходил к ее платью.
Также ранее она посетила презентацию фильма в Париже, где продемонстрировала платье от Alaia.