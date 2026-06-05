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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
60
Время на прочтение
1 мин

В "голом" лавандовом платье со стразами: Эмили Блант очаровала образом на премьере

Гламурный образ звезды помог ей привлечь внимание публики.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Эмили Блант

Эмили Блант / © Associated Press

Актриса Эмили Блант посетила премьеру фильма «День истины», которая состоялась в ее родном городе Лондоне. Режиссером фильма является легендарный Стивен Спилберг, а она исполнительница одной из главных ролей, поэтому на мероприятии к Блант было приковано много внимания, в том числе из-за ее платья.

Звезда надела ансамбль от Stella McCartney, который включал архитектурный корсет с баской и прямую юбку в пол. Наряд был полупрозрачным, кружевным и полностью украшен стразами.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили дополнила образ украшениями от Hassanzadeh, в частности серьгами с камнями, и ярким макияжем с лавандовыми тенями, который идеально подходил к ее платью.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Также ранее она посетила презентацию фильма в Париже, где продемонстрировала платье от Alaia.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
60
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