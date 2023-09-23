В "голом" металлическом корсете: модель Джулия Фокс шокировала откровенным нарядом на премьере фильма

Модель выглядела эпатажно и немного готически в этом образе.

Американская модель Джулия Фокс появилась на премьерном показе фильма Томми Дорфмана "Что-то, что вы сказали вчера вечером" в Нью-Йорке. Мероприятие состоялось в кинотеатре Quad Cinema, а Джулию папарацци подловили по пути на него.

Фокс традиционно надела эпатажный и смелый наряд, поскольку в этот раз на ней был металлический "голый" корсет, под которым у нее ничего не было. Также модель надела длинную черную юбку с небольшим шлейфом, высокие прозрачные черные перчатки и туфли на каблуках.

Дополнила она образ большой сумкой в виде птицы, укладкой и макияжем с коричневым блеском на губах.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно Фокс стала новым "ангелом" бренда Victoria's Secret и появится в их грандиозном камбэк-шоу The Tour, которое выйдет 26 сентября.

Читайте также:

Образы Джулии Фокс (29 фото)