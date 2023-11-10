В "голом" мини-платье с камнями: актриса в откровенном луке вышла в свет

21-летняя Лола Танг выбрала для своего появления на модном мероприятии провокационный наряд от Balmain.

Американская актриса Лола Танг привлекла внимание смелым аутфитом, в котором она появилась на премии CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке.

Звезда была одета в эффектное "голое" мини-платье с камнями из коллекции сезона осень-зима 2023 года бренда Balmain. Под нарядом было только бежевое белье.

Лола Танг / Фото: Getty Images

В таком платье Лола похвасталась и сексуальной фигурой, и стройными ногами.

Аутфит Танг дополнила атласными бежевыми босоножками с россыпью страз. Она собрала волосы в скромный пучок и сделала легкий макияж, чтобы не отвлекать внимание от смелого наряда. В ушах у нее были длинные серьги с драгоценными камнями, а на руках – кольца.

Лола Танг / Фото: Associated Press

Напомним, американская модель Амелия Грэй Хэмлин пришла на мероприятие в нежно-голубом прозрачном платье с рюшами на рукавах и без бюстгальтера.

Читайте также: