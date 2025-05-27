ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
238
Время на прочтение
1 мин

В "голом" мини-платье с кружевом и без бюстгальтера: британская модель продемонстрировала соблазнительный лук

Джессика Гейл в откровенном наряде сходила на вечеринку.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – похвасталась в Instagram своим откровенным аутфитом, в котором она сходила на вечеринку во время отдыха.

Блондинка надела «голое» черное мини-платье с кружевом и на тонких бретельках. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому через кружево просвечивалась ее пышная соблазнительная грудь.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Свой образ Джессика дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала укладку с ровным пробором, макияж с длинными ресницами и французский маникюр. Уши Гейл украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки – браслетами и кольцами. Зону декольте красотка решила оставить без украшений, чтобы не отвлекать внимания от своего провокационного наряда.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл в шоколадном купальнике похвасталась упругими ягодицами.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie