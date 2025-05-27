В "голом" мини-платье с кружевом и без бюстгальтера: британская модель продемонстрировала соблазнительный лук

Джессика Гейл

Реклама

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – похвасталась в Instagram своим откровенным аутфитом, в котором она сходила на вечеринку во время отдыха.

Блондинка надела «голое» черное мини-платье с кружевом и на тонких бретельках. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому через кружево просвечивалась ее пышная соблазнительная грудь.

Джессика Гейл

Свой образ Джессика дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала укладку с ровным пробором, макияж с длинными ресницами и французский маникюр. Уши Гейл украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки – браслетами и кольцами. Зону декольте красотка решила оставить без украшений, чтобы не отвлекать внимания от своего провокационного наряда.

Реклама

Джессика Гейл

Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл в шоколадном купальнике похвасталась упругими ягодицами.