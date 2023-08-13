В "голом" наряде и без бюстгальтера: экс-модель Victoria's Secret продемонстрировала стройную фигуру и пышную грудь

35-летняя американская модель Джой Корриган в пикантном луке вышла на прогулку.
В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала бывшая американская модель Victoria's Secret, Sports Illustrated и Playboy Playmate – Джой Корриган.
Манекенщица выглядела соблазнительно. Джой была одета в белый вязаный костюм-сетку, состоявший из длинной юбки и кроп-топа с американской проймой и завязаный на спине. Корриган была без бюстгальтера, поэтому ее пышная сексуальная грудь просвечивала сквозь топ. Соски она скрыла нюдовыми наклейками. Девушка также сверкнула светлыми стрингами.
Аутфит модель дополнила сапогами цвета слоновой кости на стойких каблуках и черной стеганной сумкой.
Волосы Джой завязала в низкий пучок, украсив белой резинкой, надела на глаза черные солнцезащитные очки, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, шею – ожерельем и цепочками с подвесками, а на руках были кольца.
Напомним, в прошлый раз Джой Корриган в голубом ромпере с пикантным декольте похвасталась идеальной фигурой и стройными ногами.
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