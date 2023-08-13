В "голом" наряде и без бюстгальтера: экс-модель Victoria's Secret продемонстрировала стройную фигуру и пышную грудь

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала бывшая американская модель Victoria's Secret, Sports Illustrated и Playboy Playmate – Джой Корриган.

Манекенщица выглядела соблазнительно. Джой была одета в белый вязаный костюм-сетку, состоявший из длинной юбки и кроп-топа с американской проймой и завязаный на спине. Корриган была без бюстгальтера, поэтому ее пышная сексуальная грудь просвечивала сквозь топ. Соски она скрыла нюдовыми наклейками. Девушка также сверкнула светлыми стрингами.

Джой Корриган / Фото: Getty Images

Аутфит модель дополнила сапогами цвета слоновой кости на стойких каблуках и черной стеганной сумкой.

Джой Корриган / Фото: Getty Images

Волосы Джой завязала в низкий пучок, украсив белой резинкой, надела на глаза черные солнцезащитные очки, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, шею – ожерельем и цепочками с подвесками, а на руках были кольца.

Напомним, в прошлый раз Джой Корриган в голубом ромпере с пикантным декольте похвасталась идеальной фигурой и стройными ногами.

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