В "голом" наряде с пайетками: британская актриса в смелом образе блеснула сосками

Британская актриса Флоренс Пью посетила фэшн-шоу Модного дома Valentino, состоявшееся в рамках Парижской недели моды.

В объективах фотокамеры она предстала в смелом "голом" наряде. На Флоренс был прозрачный костюм от Valentino, расшитый пайетками и бисером. Он состоял из укороченного топа с длинными рукавами, застегнутого на одну пуговицу, и длинной юбки.

Пью была без бюстгальтера, поэтому светила обнаженной грудью. Хорошо, что под юбку она надела высокие трусы.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Откровенный лук звезда дополнила золотистыми босоножками и белой сумкой. В ушах у нее были золотые серьги, на шее – золотое украшение с кистями, а на руках – золотые кольца с камнями.

Она сделала укладку, зачесав волосы назад, и макияж с медно-блестящими тенями. В носу у нее был пирсинг. Красный маникюр и педикюр завершили эффектный образ Флоренс.

Ранее Пью появилась на Неделе моды в Париже в кокетливом розовом мини-платье с принтом, сверху она надела белое пальто-пончо. Аутфит она дополнила белыми босоножками на высокой платформе и каблуке.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Напомним, Флоренс обожает прозрачные наряды. На Венецианском кинофестивале она появилась в откровенном платье со шлейфом и обнаженными плечами. Под нарядом на актрисе было черное белье.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

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