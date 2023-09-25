В "голом" платье, чулках и бралетте со стразов: супермодель позировала на красной дорожке в откровенном наряде

Столь сексуальный наряд она надела для церемонии вручения премии за вклад в устойчивое развитие моды CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, которая прошла в Милане.

Не успел Модный дом Dolce & Gabbana презентовать в Милане новую коллекцию, как итальянская супермодель Бьянка Балти появилась на красной дорожке в наряде из нее. 39-летняя звезда выбрала сексуальное и довольно смелое платье из полупрозрачной ткани.

Бьянка Балти / Фото: Associated Press

Наряд состоял из черного платья в бельевом стиле, которое она сочетала с высокими черными плотными трусами, высокими перчатками, чулками и гламурным бралеттом из стразов, на котором была монограмма бренда.

В руке Бьянка держала маленькую гламурную сумку усыпанную стразами, обута была в туфли на каблуках, а в ушах у нее были большие серьги-люстры. Волосы модель собрала в гладкую прическу, а макияж на лице у нее был очень лаконичным и натуральным.

Бьянка Балти / Фото: Associated Press

Кстати, во время шоу Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане показ закрывала супермодель Наоми Кэмпбелл.

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