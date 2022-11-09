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В "голом" платье: Эшли Робертс сверкнула роскошными формами в пикантном аутфите

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1625
Время на прочтение
1 мин
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В "голом" платье: Эшли Робертс сверкнула роскошными формами в пикантном аутфите

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Американская певица и ведущая Эшли Робертс произвела фурор на красной дорожке перед вручением премии Glamour Women of the Year Awards 2022 в Outernet London, которая состоялась вчера в столице Великобритании.

41-летняя Эшли Робертс ошеломила публику роскошным аутфитом, появившись перед камерами фотографов в платье-сетке с очень глубоким декольте от Julien Macdonald. Такое же платье надевала модель Белла Хадид несколько лет назад на вечеринку Victoria's Secret.

Белла Хадид / © Getty Images
Белла Хадид / Фото: Getty Images

Наряд из коллекции весна-лето 2019 Робертс сочетала с прозрачными пластиковыми босоножками на каблуках и с застежкой вокруг щиколотки с россыпью камней. Сделала укладку с мокрым эффектом, макияж с акцентом на глаза и подчеркнула пухлые губы нежно-розовым блеском.

В ушах у Эшли было несколько маленьких золотых серьги, а в руках ведущая держала серебристый клатч.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1625
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