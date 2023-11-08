В "голом" платье и без белья: Деми Роуз соблазнительно позировала у бассейна

Британская модель придумывает все новые и пикантные фотосессии.
Деми Роуз порадовала фолловеров в Instagram пикатными снимками из новой фотосессии, которую она устроила у бассейна на траве.
Модель, как обычно, выбрала для съемки откровенный аутфит. На ней было "голое" мини-платье, которое состояло из серебряных цепочек с камнями. Под этим нарядом отсутствовало белье и это придавало ее луку провокативности.
Роуз соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя пышные сексуальные формы.
Образ Деми дополнила укладкой с локонами, макияжем с черными стрелками и персиковой помадой, белым колье в виде змеи на шее и похожим белым браслетом на руке. Для романтичности рядом с ней стоял канделябр с горящими свечами.
Напомним, в прошлый раз Деми Роуз устроила фотосет в прозрачном халате с кружевом и без бюстгальтера.
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