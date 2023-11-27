В "голом" платье и без бюстгальтера: итальянская певица в смелом образе появилась на красной дорожке

36-летняя Леванте в наряде-сетке пришла на светское мероприятие.
Итальянская певица Леванте посетила ивент Vanity Fair – The Movie, который состоялся в Милане.
На красной дорожке артистка появилась в смелом луке. На ней было черное платье в сетку, украшенное кристаллами, и черные трусы с высокой посадкой. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому грудь она прикрыла черными присосками в виде сердец.
На плечи певица накинула классический черный жакет. Аутфит Леванте дополнила красными туфлями со стразами. Она зачесала волосы назад, сделала легкий макияж и завершила образ золотыми серьгами.
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