В "голом" платье и без бюстгальтера: кинопродюсер пришла на ивент в откровенном образе и блеснула пышной грудью

Кинопродюсер Прешес Мьюир посетила премьеру документального фильма The Psychopath Life Coach, которая состоялась в Лондоне.

Прешес решила ошеломить своим появлением и пришла в откровенном аутфите. На ней было "голое" черное платье макси с обнаженной линией плеч. Под нарядом были только нюдовые трусы.

Прешес Мьюир / Фото: Getty Images

Мьюир без комплексов демонстрировала на камеры свою пышную сексуальную грудь.

Аутфит женщина дополнила черными туфлями и черной бархатной сумочкой с разноцветными звездами. Волосы она зачесала назад и накрутила на кончиках локоны, сделала макияж с акцентом на глазах, украсила уши металлическими серьгами в виде знака бесконечности, а шею – металлическим колье.

Напомним, испанская модель Агеда Лопес появилась на гала-концерте "Человек года 2023" в Севилье в смелом прозрачном платье.

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