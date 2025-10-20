- Дата публикации
В "голом" платье и без бюстгальтера: Кирстен Данст произвела фурор своим смелым образом на гала-вечере
Актриса решила привлечь к себе внимание на мероприятии провокационным аутфитом.
Кирстен Данст произвела настоящий фурор своим откровенным образом на гала-вечере Музея Академии в Лос-Анджелесе.
Перед публикой она предстала в "голом" кружевном платье желтого пастельного оттенка длины макси с цветочным принтом и без рукавов от бренда Rodarte. Наряд был украшен белыми цветочными аппликациями с пайетками и под ним были нюдовые трусы с высокой посадкой и не было бюстгальтера.
Данст собрала волосы в прическу, сделала макияж с помадой ягодного оттенка и завершила аутфит золотыми украшениями с камнями.
Кирсетн выглядела стройно и провокационно, и привлекала внимание присутствующих.
Напомним, Кирстен Данст на премьеру фильма "Грабитель по призванию" пришла в образе от Valentino, который состоял из красного жакета с черным бантом и клетчатых брюк.