В "голом" платье и без бюстгальтера: Кирстен Данст произвела фурор своим смелым образом на гала-вечере

Кирстен Данст / © Associated Press

Реклама

Кирстен Данст произвела настоящий фурор своим откровенным образом на гала-вечере Музея Академии в Лос-Анджелесе.

Перед публикой она предстала в "голом" кружевном платье желтого пастельного оттенка длины макси с цветочным принтом и без рукавов от бренда Rodarte. Наряд был украшен белыми цветочными аппликациями с пайетками и под ним были нюдовые трусы с высокой посадкой и не было бюстгальтера.

Кирстен Данст / © Associated Press

Данст собрала волосы в прическу, сделала макияж с помадой ягодного оттенка и завершила аутфит золотыми украшениями с камнями.

Реклама

Кирсетн выглядела стройно и провокационно, и привлекала внимание присутствующих.

Напомним, Кирстен Данст на премьеру фильма "Грабитель по призванию" пришла в образе от Valentino, который состоял из красного жакета с черным бантом и клетчатых брюк.