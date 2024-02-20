В "голом" платье и без бюстгальтера: Талия Сторм в откровенном образе появилась на премии

Талия Сторм была ведущей красной дорожки на церемонии награждения премии EE BAFTA 2024, состоявшейся в The Royal Festival Hall в Лондоне.

Звезда появилась там в откровенном аутфите. На ней было прозрачное черное платье от испанского бренда Marco & María, расшитое бисером и цветочными аппликациями в зоне декольте. Наряд имел обнаженные плечи и разрез спереди. Под него Талия надела только черные трусы с высокой посадкой.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Аутфит Сторм дополнила черными босоножками на шпильках, элегантными серьгами с камнями и металлическим браслетом. Прическа с локонами, макияж в нежных оттенках и красный маникюр завершили лук певицы.

Напомним, ранее Талия Сторм пришла на вечеринку в мини-платье с бантами и сексуальным декольте.

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