В "голом" платье и без бюстгальтера: жена миллиардера Лорен Санчес в откровенном образе пришла на вечеринку
Лорен Санчес повеселилась на дне рождении Крис Дженнер.
Жена Джеффа Безоса — Лорен Санчес - опубликовала в Instagram Stories снимки своего откровенного образа, в котором она была на вечеринке по случаю празднования 70-летия бизнесвумен, звезды реалити и матери сестер Кардашьян-Дженнер — Крис Дженнер.
Лорен выглядела привлекательно в черном прозрачном платье с драпировкой. Наряд имел обнаженную спину и глубокий вырез до пупка. Под платье она надела только черные трусы, а вот обнаженную грудь прикрыла нюдовыми накладками.
Аутфит Санчес дополнила красивой прической с локонами, вечерним макияжем, бриллиантовым колье с крестиком и кольцами.
Напомним, ранее Лорен Санчес показалась в вязаном платье, расшитом жемчугом, с пикантным декольте и без рукавов.