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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В "голом" платье и без лифчика: Эмили Ратажковски в провокационном образе позировала на церемонии

35-летняя американская модель продемонстрировала откровенный аутфит, который подчеркнул ее стройную фигуру и не оставил места для воображения.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски посетила церемонию вручения премии Albie Awards 2026, организованную Фондом Клуни за справедливость в Лондоне.

Красавица появилась на мероприятии в смелом луке, который привлек внимание фотографов и гостей. На Эмили было длинное прозрачное платье от Gucci, сшитое из тонкой сетчатой черной ткани, украшенное пайетками и цветочной вышивкой.

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Наряд имел приталеный силуэт, круглый вырез, длинные рукава и небольшой шлейф. Платье прекрасно облегало стройную фигуру модели, подчеркивая ее тонкую талию и женственные изгибы.

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Особенно пикантным образ делала прозрачная ткань, сквозь которую просвечивалось тело знаменитости. Ратажковски решила отказаться от бюстгальтера, а под платье надела только черные трусики. Таким образом она в очередной раз продемонстрировала свою любовь к откровенным и провокационным нарядам.

Эмили Ратаковски / © Associated Press

Эмили Ратаковски / © Associated Press

Эмили распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глаза и нюдовый маникюр. Перед фотокамерами модель уверенно позировала, демонстрируя свой наряд с разных ракурсов.

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Напомним, Эмили Ратажковски продемонстрировала красивую фигуру в купальнике во время отдыха в Греции.

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