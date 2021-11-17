В "голом" платье и морковных перчатках: американская дрэг-квин сверкнула сосками на премьере фильма

В "голом" платье и морковных перчатках: американская дрэг-квин сверкнула сосками на премьере фильма

25-летняя платиновая блондинка – Aquaria – привлекла внимание своим эффектным образом на мероприятии.

В Нью-Йорке, в Джаз-центре Линкольна, состоялась премьера фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи", которую посетило много знаменитостей. Наше внимание привлекла дрэг-квин и победительница 10-ого сезона RuPaul's Drag Race (американское конкурсное реалити-шоу, в котором ведущий Ру Пол ищет самую эффектную дрэг-квин) – Aquaria (настоящее имя - Джованни Паландрани).

Куда бы Aquaria ни пришла, она всегда оказывается в центре внимания благодаря своим ярким лукам и невероятным макияжам.

Aquaria

Красотка предстала перед камерами в откровенном образе. На ней было "голое" платье-сетка, расшитое стразами и камнями, с бахромой. Aquaria сверкнула на камеры сосками и нюдовыми трусами с высокой талией.

Аутфит она дополнила морковными высокими перчатками и такого же цвета босоножками на шпильке.

Aquaria сделала себе объемную прическу, яркий насыщенный макияж с длинными и пышными ресницами, а также зеленый длинный маникюр. В ушах у нее были изумрудные серьги.

В руке она несла черную сумочку, которая терялась в этом роскошном образе.

К слову, дрэг-квин - это артисты мужского пола, которые наряжаются в женские наряды и демонстрируют женские эффектные образы.

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