В "голом" платье и на лубутенах: Майли Сайрус выбрала эффектный наряд для появления на "Грэмми"

В воскресенье вечером звезды собрались на 66-й церемонии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
31-летняя Майли Сайрус вышла на красную дорожку музыкальной премии в золотом и практически "голом" платье, которое было сшито для нее на заказ Maison Margiela, дополнив наряд парой золотых туфель на каблуках Maison Margiela x Christian Louboutin.
Много обсуждений вызвала прическа Сайрус. В соцсетях сравнивали ее со знаменитой укладкой британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. А другие сравнивали ее прическу с той, которую носила ее крестная мать Долли Партон.
Сайрус одержала победу за свой хит Flowers в номинации "Песня года" и "Лучшее сольное поп-исполнение".
На сцене певица появилась в серебристом винтажном платье Bob Mackie, состоявшем из топа и короткой юбки с бахромой, и в черных босоножках на не очень высоких каблуках.
Также публика увидела ее образ в вечернем платье на одно плечо, которое также переливалось стразами, в черных туфлях на каблуках и с маленькой сумкой на короткой ручке в руках.
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