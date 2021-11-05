В "голом" платье и под руку с бойфрендом: Алессандра Амбросио пришла на вечеринку

В "голом" платье и под руку с бойфрендом: Алессандра Амбросио пришла на вечеринку

Алессандра Амбросио пришла на светское мероприятие вместе со своим возлюбленным – манекенщиком Ричардом Ли.

Вместе пара присутствовала на гала-вечере amfAR в Лос-Анджелесе. Модель появилась перед камерами фотографов в ослепительном платье, обильно расшитым бисером, от Elie Saab из кутюрной коллекции весна-2021.

Наряд был очень откровенным, с прозрачной вставкой и глубоким декольте аж до пупка и прозрачным подолом со струящейся юбкой из тюля. Образ модель дополнила босоножками в тон на каблуках, серьгами-висюльками, несколькими кольцами на пальцах и вечерним макияже и прической. Ее возлюбленный Ричард Ли был одет в черный костюм, белоснежную рубашку и тонкий черный галстук.

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / Getty Images

На этом же мероприятии присутствовала актриса Мила Йовович со своей 14-летней дочерью Эвер Андерсон. Мила надела красное платье без бретелек и с небольшим шлейфом, которое было усыпано черными сердечками из пайеток.

Мила Йовович с дочерью Эвер / Getty Images

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