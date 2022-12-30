В "голом" платье и с лаконичным макияжем: модель Фрида Аасен появилась на мероприятии ЮНИСЕФ

В этом наряде она выглядела потрясающе.

Норвежская супермодель Фрида Аасен посетила мероприятие на острове Сен-Бартелеми. Это был благотворительный гала-вечер организации ЮНИСЕФ.

На мероприятии звезда подиума появилась в роскошном полупрозрачном платье с "голым" эффектом. Наряд имел длинную юбку со шлейфом, декольте-сердце и широкие бретельки. Также платье было полностью расшито крупными кристаллами.

Дополняли образ чокер и высокие перчатки, которые были сделаны из таких же материалов, как и платье. Чтобы не отвлекать внимание от столь яркого наряда, Фрида сделала простой макияж и обула очень лаконичные босоножки. Нюдовым у нее был даже маникюр.

Фрида Аасен / Фото: Getty Images

Во время одного из аукционов девушка вышла в этом образе на сцену, чтобы продемонстрировать лот - драгоценные часы Jacob & Co. Тогда модель сняла перчатки.

Фрида Аасен / Фото: Getty Images

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