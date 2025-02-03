В "голом" платье и серебристом боди: два эффектных образа Крисси Тейген на церемонии "Грэмми"

Супруги присутствовали на 67-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе. Крисси предстала перед камерами фотографов в двух образах.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото: Associated Press

Она красовалась перед камерами в черном "голом" платье-сетке Christian Siriano из коллекции весна-лето 2025, которое надела без белья. Модель дополнила образ черными серьгами-висюльками, сделала красивый макияж, а ее короткие волосы были уложены в лаконичный боб.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Ее муж Джон Ледженд блистал к костюме от Louis Vuitton с галстуком-шарфом.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото: Associated Press

Также Тейген продемонстрировала второй наряд – серебристый боди, расшитый камнями на тонких бретельках и в сочетании с накидкой из кутюрной коллекции Tony Ward весна-лето 2025. Лук модель дополнила босоножками на шпильке.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото: Getty Images

Напомним, Крисси и Джон в браке 11 лет. У них четверо детей – 8-летняя дочь Луна, 6-летний сын Майлз, двухлетняя дочь Эсти и сын Рен, которому почти два года. У каждого из детей есть своя няня, что позволяет супругам выходить в свет, не переживая о том, кто останется с их отпрысками.

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