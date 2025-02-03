В "голом" платье и серебристом боди: два эффектных образа Крисси Тейген на церемонии "Грэмми"

Модель Крисси Тейген приехала поддержать мужа – музиканта Джона Ледженда на церемонию "Грэмми" прошедшую минувшей ночью в Лос-Анджелесе.
Супруги присутствовали на 67-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе. Крисси предстала перед камерами фотографов в двух образах.
Она красовалась перед камерами в черном "голом" платье-сетке Christian Siriano из коллекции весна-лето 2025, которое надела без белья. Модель дополнила образ черными серьгами-висюльками, сделала красивый макияж, а ее короткие волосы были уложены в лаконичный боб.
Ее муж Джон Ледженд блистал к костюме от Louis Vuitton с галстуком-шарфом.
Также Тейген продемонстрировала второй наряд – серебристый боди, расшитый камнями на тонких бретельках и в сочетании с накидкой из кутюрной коллекции Tony Ward весна-лето 2025. Лук модель дополнила босоножками на шпильке.
Напомним, Крисси и Джон в браке 11 лет. У них четверо детей – 8-летняя дочь Луна, 6-летний сын Майлз, двухлетняя дочь Эсти и сын Рен, которому почти два года. У каждого из детей есть своя няня, что позволяет супругам выходить в свет, не переживая о том, кто останется с их отпрысками.
Читайте также:
- Jerry Heil приехала в Лос-Анделес на "Грэмми": удалось ли артистке победить в номинации
- Решила сохранить для себя: Майли Сайрус выкупила платье, в котором получила первую "Грэмми"
- Решила быть как принцесса: Тейлор Свифт повторила образ Кейт Миддлтон на церемонии "Грэмми"