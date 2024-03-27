В "голом" платье из кристаллов: Бьянка Балти показала, как отпраздновала 40-летие

Итальянская топ-модель Бьянка Балти 19 марта праздновала свой день рождения, ей исполнилось 40 лет. Фото с праздничной вечеринки в Милане она показала в Instagram.

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Для такого торжественного случая модель выбрала откровенное "голое" платье, состоящее из атласного бюстгальтера и подола из кристаллов и с кисточками из белого меха. Ее образ дополняли чокер и крупные серьги – тоже из крупных камней и кристаллов.

Бьянка Балти на праздновании своего 40-летия / Фото: Instagram Бьянки Балти

На празднование были приглашены близкие друзья модели, которые публиковали в своих фотоблогах многочисленные фото с дня рождения модели.

Напомним, ранее Бьянка Балти посетила Неделю моды в Мадриде. Она приехала на модный показ без макияжа и в необычном костюме.

Бьянка Балти / Фото: Getty Images

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