В "голом" платье из кристаллов: Бьянка Балти показала, как отпраздновала 40-летие

Звезда устроила вечеринку в честь своего юбилея.
Итальянская топ-модель Бьянка Балти 19 марта праздновала свой день рождения, ей исполнилось 40 лет. Фото с праздничной вечеринки в Милане она показала в Instagram.
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Для такого торжественного случая модель выбрала откровенное "голое" платье, состоящее из атласного бюстгальтера и подола из кристаллов и с кисточками из белого меха. Ее образ дополняли чокер и крупные серьги – тоже из крупных камней и кристаллов.
На празднование были приглашены близкие друзья модели, которые публиковали в своих фотоблогах многочисленные фото с дня рождения модели.
Напомним, ранее Бьянка Балти посетила Неделю моды в Мадриде. Она приехала на модный показ без макияжа и в необычном костюме.
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