В "голом" платье, изношенных босоножках и с ободранным педикюром: актриса на Парижской неделе моды

Чтобы привлечь к себе внимание, звезды выбирают провокационные луки.

Актриса Кеа Хо попала в объективы папарацци, когда шла на показ Haute Couture осень/зима 2023/2024, который состоялся в Парижской неделе.

Звезда продемонстрировала пикантный аутфит. На ней было асимметричное "голое" платье с черными вставками, прикрывшими ее интимные места, и с сексуальным декольте. Сквозь прозрачные вставки она сверкнула черными стрингами.

Кеа Хо / Фото: Getty Images

В руке Кеа несла черный жакет. Обута она была в бежевые босоножки, которые были уже изношены, ведь на платформах они были ободраны. Кроме того, белый педикюр Хо выглядел неопрятно – лак был облущен.

Кеа собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж с помадой ягодного оттенка и надела на лицо стильные очки-авиаторы.

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