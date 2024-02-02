В "голом" платье макраме с длинной бахромой: тринидадская актриса на светском мероприятии

Тринидадская актриса Доминик Джексон стала гостей ежегодного мероприятия The American Heart Association Red Dress Collection Concert 2024 в Нью-Йорке, цель которого – повысить осведомленность женщин о сердечно-сосудистых заболеваниях.

На ивенте она появилась в соблазнительном аутфите. На Джексон было красное "голое" платье, выполненное в технике макраме. Наряд имел откровенное декольте, вырезы на животе и длинную бахрому. На Доминик отсутствовал бюстгальтер.

Доминик Джексон / Фото: Getty Images

Актриса дополнила образ золотистыми босоножками на шпильках. Она сделала укладку с локонами, насыщенный вечерний макияж, в ушах были длинные серьги с камнями, на шее – золотая цепочка, а на руках – кольца и браслеты. Длинный маникюр с дизайном и бирюзовый педикюр завершили лук Джексон.

Напомним, американская артистка Микки Гайтон пришла на ивент в красном костюме, состоявшем из брюк-клеш и приталенного жакета на голое тело с глубоким декольте.

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