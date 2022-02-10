В "голом" платье макраме: участница "Холостяка-11" отдыхает в Дубае

Девушка продолжает делиться своими фотографиями из отпуска.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – уехала с возлюбленным, лицо которого не показывает, на отдых в ОАЭ.
Фотографиями своих образов девушка делится в Instagram. Так, на одном из пляжных снимков Джесс позирует на одном из пляжей Дубая с видом на известный отель Бурдж-эль-Араб, построенный в виде паруса.
На Чеги белое "голое" платье макраме, сквозь которое просвечивается белый купальник. Наряд эффектно подчеркивает фигуру девушки и оттеняет ее бронзовый загар.
В подписи к фото Джессика оставила цитату Стива Джобса, а в сториз рассказала, что собирается исполнить свою мечту – прыгнуть с парашютом. Что ж, ждем фото.
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