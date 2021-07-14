В "голом" платье на красную дорожку: французская актриса произвела фурор

В "голом" платье на красную дорожку: французская актриса произвела фурор

39-летняя француженка произвела фурор на красной дорожке в Каннах.

Французская актриса Мелани Тьерри, получившая всемирную известность после роли в фильме "Вавилон нашей эры", приехала на 74-й Каннский кинофестиваль и в компании Арно Ларье и Жан-Мари Ларье присутствовала на показе фильма "Тралала".

Арно Ларье, Мелани Тьерри и Жан-Мари Ларье / Getty Images

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На дорожку актриса вышла в абсолютно прозрачном или, как его еще называют, «голом» платье, которое переливалась под вспышками софитов и было на тонких бретельках.

Смелый образ звезда дополнила серьгами-кольцами в ушах, укладкой с мокрым эффектом, а также бирюзовыми тенями на веках.

Мелани Тьерри / Getty Images

Чаще всего на Каннском кинофестивале "голое" платье надевала британская аристократка леди Виктория Херви. Ее образы в деталях мы рассматривали в этом материале.

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