В "голом" платье на красную дорожку: французская актриса произвела фурор

39-летняя француженка произвела фурор на красной дорожке в Каннах.
Французская актриса Мелани Тьерри, получившая всемирную известность после роли в фильме "Вавилон нашей эры", приехала на 74-й Каннский кинофестиваль и в компании Арно Ларье и Жан-Мари Ларье присутствовала на показе фильма "Тралала".
На дорожку актриса вышла в абсолютно прозрачном или, как его еще называют, «голом» платье, которое переливалась под вспышками софитов и было на тонких бретельках.
Смелый образ звезда дополнила серьгами-кольцами в ушах, укладкой с мокрым эффектом, а также бирюзовыми тенями на веках.
Чаще всего на Каннском кинофестивале "голое" платье надевала британская аристократка леди Виктория Херви. Ее образы в деталях мы рассматривали в этом материале.
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