В "голом" платье от культового бренда: Кайли Дженнер пришла поддержать старшую сестру на церемонии

Образ Кайли - доказательство того, что идеально скроенные и продуманные платья вне времени.

Вчера в Нью-Йорке состоялась ежегодная церемонию вручения "Оскара" модной индустрии - награды Совета модельеров Америки CFDA Fashion Awards. Одним из лауреатов церемонии стала Ким Кардашьян и ее бренд нижнего белья Skims. Поддержать бизнесвумен пришли ее младшие сестры и мать.

Самая младшая из семьи - 25-летняя Кайли Дженнер - надела для мероприятия соблазнительный наряд от культового французского бренда Mugler. Это винтажное "голое" платье из коллекции 1999 года всего на два года младше самой Кайли.

Наряд состоял из бархатной юбки с разрезом, которая эффектно подчеркивала красивую фигуру звезды, а верх платья был выполнен из драпированной серо-черной ткани, пришитой на бежевую подкладку, из-за чего складывался тот самый "голый" эффект. Также у платья был один рукав. Волосы Кайли были уложены в высокую прическу, а на ее лице был насыщенный макияж. Завершили этот вечерний ансамбль бриллиантовые украшения и туфли-лодочки.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

К слову, в винтаже девушка появляется уже не первый раз. Дело в том, что Кайли начала коллекционировать винтажные модели одежды по совету стилиста Дженнер Маккензи.

Также на мероприятии побывала мать девушки - 67-летняя Крис Дженнер. Она выбрала для фото длинное черное платье и золотые украшения от бренда Schiaparelli.

Кайли Дженнер с матерью / Фото: Associated Press

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