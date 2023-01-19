В "голом" платье от Valentino: Дженнифер Лопес на премьере своего нового фильма

Дженнифер Лопес посетила премьерный показ фильма "Моя пиратская свадьба", прошедший в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе.

Дженнифер вышла на дорожку в полупрозрачном платье из кутюрной коллекции Valentino осень-зима 2022, расшитом камнями, со шлейфом и дополненном эффектным желтым бантом на талии. К наряду звезда подобрала желтый клатч Tyler Ellis.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Вечерний образ актриса дополнила серьгами-висюльками, несколькими кольцами на пальцах и драгоценным браслетом на запястье. Волосы Джен собрала в высокий пучок и сделала очень насыщенный макияж, подчеркнув сразу и глаза, и губы.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

В фильме Дженнифер снялась с Джошем Дюамелем. По сюжету пара планирует сыграть свадьбы на острове. Но продуманную до мелочей церемонию портит банда вооруженных людей, которая берет в заложники гостей.