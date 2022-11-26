В "голом" платье, прозрачных стрингах и с монобровью: кипрско-греческая модель в откровенном образе пришла на светское мероприятие

Кипрско-греческая модель София Хаджипантели посетила выставку Gay Times Honors 2022 в Лондоне.

Для своего выхода манекенщица выбрала откровенный лук. Она одела черное "голое" кружевное платье по фигуре длины макси. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, но на нем были белые прозрачные стринги.

Свою пышную обнаженную грудь Хаджипантели прикрывала укороченной черной мохнатой эко-шубой.

София Хаджипантели / Фото: Getty Images

Аутфит модель дополнила серебряными сапогами, клатчем-ящиком цвета металлик, широким металлическим браслетом и длинным синим маникюром.

София известна в фэшн-мире благодаря своей моноброви. Вот и в этот раз девушка появилась на публике с большой густой бровью. Глаза она обильно накрасила тушью и нарисовала черные стрелки. В ушах у нее были серебряные серьги-кольца.

София Хаджипантели / Фото: Getty Images

Девушка также решила сделать экстравагантную прическу. Свои рыжие волосы она заплела и украсила их сверху оранжевыми птичками и бабочками. Это выглядело довольно странно.

Напомним, а испанский дрэг-квин Саманта Хадсон посетила вечеринку по случаю 30-летия аромата "Angel" Тьерри Мюглера в провокационном аутфите. Она появилась в нежно-розовом плаще из эко-кожи и в пластиковых босоножках. Плащ Хадсон надела на голое тело. Саманта беззастенчиво продемонстрировала прозрачные черные кружевные трусы под ним.

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