В "голом" платье с 2,5 миллиона бусин: Дженнифер Лопес ошеломила роскошным образом на Met Gala

54-летняя поп-дива выбрала для своего появления эффектный наряд от Schiaparelli.

В Нью-Йорке, в Метрополитен-музее, состоялся традиционный благотворительный Бал Института костюма Met Gala. Тема мероприятия звучала так: "Спящие красавицы: пробуждение моды". Дресс-код ивента – "Сад времени", вдохновленный одноименным рассказом Дж. Дж. Балларда в 1962 году.

Одной из самых роскошных на красной дорожке была Дженнифер Лопес. Поп-дива сияла в эффектном "голом" платье от Schiaparelli, расшитом вручную 2,5 миллионами бусинами и кристаллами. На его создание ушло более 800 часов работы.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Наряд имел глубокий и сексуальный вырез, который переходил сверху в крылья бабочки, обнаженные плечи и шлейф. Он идеально подчеркнул соблазнительную фигуру артистки.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Сзади пышные формы звезды выглядели не менее привлекательно.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Аутфит Лопес дополнила бежевыми атласными босоножками на высокой платформе и каблуках, а также золотистым клатчем.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Волосы она собрала в высокий пучок, сделала макияж с блестяще-медными тенями и осветленными накладными ресницами. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, на шее – роскошное драгоценное колье Tiffany & Co. в форме птички, а на руках – браслет и кольца.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Напомним, Дженнифер Лопес на вечеринку Анны Винтур надела черное бархатное платье с фигурным декольте и камнями.

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