В "голом" платье с бахромой из стразов: певица в смелом аутфите появилась на красной дорожке

Микки Гайтон пришла на светское мероприятие в гламурном наряде.

Американская певица Микки Гайтон посетила церемонию награждения премии CMT Music Awards в Техасе.

На красной дорожке звезда появилась в "голом" платье фасона "рыбка" с халтером от бренда Retrofête. Наряд был расшит серебристой бахромой из стразов, что выглядело эффектно. В таком луке Микки сверкнула черным бельем.

Микки Гайтон / Фото: Getty Images

Гайтон сделала красивую прическу с локонами, макияж с матовой помадой шоколадного оттенка и пышными накладными ресницами, а также длинным маникюром цвета металлик.

Певица дополнила образ маленьким черным клатчем с бриллиантами и большим изумрудом, бриллиантовым браслетом и кольцом с большим бриллиантом.

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