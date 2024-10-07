В "голом" платье с блестками: Рэйчел Зеглер засветила белье в Нью-Йорке

23-летняя актриса в пикантном образе total black вышла в свет.
Звезда фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" и будущей ленты "Белоснежка" – Рэйчел Зеглер – попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Девушка продемонстрировала пикантный аутфит.
На Рэйчел было черное прозрачное платье макси, расшитое блестками. Под ним на актрисе было черное белье. Аутфит Зеглер дополнила черными остроносыми туфлями и черной сумкой с золотыми кольцами на ручках.
Звезда сделала красивую волнистую укладку, макияж с черными стрелками и завершила лук лаконичными серьгами.
Напомним, Рейчел Зеглер на презентации помады Dior Rouge Lipstick от креативного директора Dior Make-up Питера Филипса в Беверли-Хиллз предстала в интересном коротком платье с бахромой из бисера.
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