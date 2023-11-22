В "голом" платье с цветком на груди: Эшли Робертс посетила гала-концерт в смелом наряде

Вечерний образ знаменитости был очень эффектным.

Певица и радиоведущая Эшли Робертс приняла участие в благотворительном гала-концерте Global's Make Some Noise, который состоялся в отеле Londoner в Лондоне.

На этом мероприятии 42-летняя экс-звезда Pussycat Dolls продемонстрировала потрясающую фигуру в черном мини-платье со смелой вставкой на груди в виде цветка.

Автором ее наряда является бренд Rotate. Бюстгальтер Эшли под платьем не носила, поскольку одна из его частей была прозрачной и сделанной из сетчатой ткани. Также у этого наряда были длинные рукава, высокая горловина и прозрачная юбка с разрезом. По всему платью была цветочная вышивка черными нитками.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Образ знаменитость дополнила босоножками на ремешках, ярким макияжем и оригинальным маникюром в осенней гамме.

Маникюр Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Кадром образа с гала-концерта Эшли поделилась и в Instagram.

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