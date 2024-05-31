В "голом" платье с декольте: бывшая жена Уилла Смита появилась на премьере фильма в смелом наряде

Наряд выглядел смело и одновременно интересно из-за прозрачности и необычного дизайна.
52-летняя актриса и режиссер Джада Пинкетт-Смит, которая также является бывшей женой Уилла Смита, посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - премьерный показ фильма "Плохие парни: Все или ничего". На это мероприятие она пришла со всей семьей, чтобы поддержать бывшего, поскольку он является одним из главных актеров фильма.
На Джаде было очень необычное платье от бренда Iris Van Herpen из кутюрной коллекции осень-зима 2017. Наряд был выполнен из прозрачной ткани с бежевой подкладкой, из-за чего создавался так называемый "голый" эффект.
Также платье имело несколько объемных складок, рюш и глубокое декольте. Юбка у него была асимметричной и с лентами ткани, которые шлейфом волочились по полу. Дополнила знаменитость лук черными босоножками на каблуках, макияжем и бриллиантовыми серьгами. Короткие волосы она покрасила в белый цвет.
Несмотря на расставание со Смитом еще в 2016 году, они официально не развелись и часто посещают многие мероприятия как семья, поскольку у них двое общих детей. В 2022 году пара вместе пришла на "Оскар", после чего разразился скандал - Смит ударил Криса Рока по лицу из-за публичного оскорбления Джады.
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