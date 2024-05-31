В "голом" платье с декольте: бывшая жена Уилла Смита появилась на премьере фильма в смелом наряде

52-летняя актриса и режиссер Джада Пинкетт-Смит, которая также является бывшей женой Уилла Смита, посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - премьерный показ фильма "Плохие парни: Все или ничего". На это мероприятие она пришла со всей семьей, чтобы поддержать бывшего, поскольку он является одним из главных актеров фильма.

Джада Пинкетт-Смит / Фото: Associated Press

На Джаде было очень необычное платье от бренда Iris Van Herpen из кутюрной коллекции осень-зима 2017. Наряд был выполнен из прозрачной ткани с бежевой подкладкой, из-за чего создавался так называемый "голый" эффект.

Также платье имело несколько объемных складок, рюш и глубокое декольте. Юбка у него была асимметричной и с лентами ткани, которые шлейфом волочились по полу. Дополнила знаменитость лук черными босоножками на каблуках, макияжем и бриллиантовыми серьгами. Короткие волосы она покрасила в белый цвет.

Джада Пинкетт-Смит / Фото: Associated Press

Несмотря на расставание со Смитом еще в 2016 году, они официально не развелись и часто посещают многие мероприятия как семья, поскольку у них двое общих детей. В 2022 году пара вместе пришла на "Оскар", после чего разразился скандал - Смит ударил Криса Рока по лицу из-за публичного оскорбления Джады.

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