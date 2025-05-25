В "голом" платье с камнями: модель восхитила роскошным аутфитом от Zuhair Murad на закрытии Каннского кинофестиваля

Притика Сваруп / © Getty Images

Реклама

На Лазурном побережье состоялась церемония закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. На красной дорожке наше внимание привлекла модель Притика Сваруп, которая продемонстрировала роскошный образ.

Она сияла перед фотокамерами в невероятно красивом корсетном платье на бретельках и с декольте в форме сердца из кутюрной осенней коллекции 2024 года бренда Zuhair Murad. Прозрачный бежевый наряд имел нюдовую подкладку длины мини и был украшен камнями с цветочным орнаментом.

Притика Сваруп / © Getty Images

Лук Сваруп дополнила черными бархатными оперными перчатками и накидкой, которая переходила в шлейф. Обута она была в черные босоножки на высоких платформах и шпильках.

Реклама

Притика сделала скромную прическу, макияж с коричневой помадой и украсила уши лаконичными бриллиантовыми серьгами.

Напомним, Притика Сваруп сходила на вечеринку в белом коротком платье-жакете с воротником, белыми пуговицами и накладными клапанами.