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- Шоу-бизнес
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В "голом" платье с камнями: модель восхитила роскошным аутфитом от Zuhair Murad на закрытии Каннского кинофестиваля
Притика Сваруп благодаря своем красивом наряде оказалась в центре внимания на красной дорожке.
На Лазурном побережье состоялась церемония закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. На красной дорожке наше внимание привлекла модель Притика Сваруп, которая продемонстрировала роскошный образ.
Она сияла перед фотокамерами в невероятно красивом корсетном платье на бретельках и с декольте в форме сердца из кутюрной осенней коллекции 2024 года бренда Zuhair Murad. Прозрачный бежевый наряд имел нюдовую подкладку длины мини и был украшен камнями с цветочным орнаментом.
Лук Сваруп дополнила черными бархатными оперными перчатками и накидкой, которая переходила в шлейф. Обута она была в черные босоножки на высоких платформах и шпильках.
Притика сделала скромную прическу, макияж с коричневой помадой и украсила уши лаконичными бриллиантовыми серьгами.
Напомним, Притика Сваруп сходила на вечеринку в белом коротком платье-жакете с воротником, белыми пуговицами и накладными клапанами.