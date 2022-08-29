В "голом" платье с кристаллами: Тейлор Свифт стала триумфатором MTV Video Music Awards

Похоже, Тейлор положила начало тренду на маленькие "голые" платья.
В США состоялась ежегодная церемония вручения награды MTV Video Music Awards, и одной из главных звезд вечера стала 32-летняя Тейлор Свифт.
Поп-звезда была номинирована на пять премий и унесла домой три из них: "Лучшее видео", "Лучшая режиссура" и "Лучшее длинное видео". Все это Тейлор получила за свой короткометражный фильм All Too Well.
Но на сцене и фотоколле певица произвела не менее колоссальное впечатление, ведь появилась в эффектном "голом" мини-платья от бренда Oscar de la Renta. Наряд полностью состоял из кристаллов, пришитых к бежевой ткани, спина платья была открытой.
Дополнили этот образ макияж с красной помадой на губах и стразами вокруг глаз. Также сверкающим у знаменитости был маникюр и босоножки.
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