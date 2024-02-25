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В "голом" платье с листьями: актриса Наоми Уоттс на светском мероприятии блистала в луке Dior

В "голом" платье с листьями: актриса Наоми Уоттс на светском мероприятии блистала в луке Dior

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

Звезда надела элегантное платье с флористическими мотивами.

Звезда фильмов "Малхолланд Драйв" и "Звонок" - Наоми Уоттс - посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - 30-ю церемонию вручения премии Гильдии киноактеров.

На мероприятии Наоми появилась со своим мужем - актером Билли Крудапом, за которого вышла замуж в 2023 году. С ним Уоттс до свадьбы встречалась в течение пяти лет.

На Уоттс было длинное черное платье от Christian Dior из коллекции весна-лето 2023, которое она сочетала с сумкой от Tyler Ellis и украшениями от Fred Leighton.

Наоми Уоттс и Билли Крудап / © Associated Press
Наоми Уоттс и Билли Крудап / Фото: Associated Press

У наряда женщины был необычный дизайн, поскольку оно имело так называемый "голый" эффект из-за того, что подкладка была бежевой, а верхняя ткань прозрачной. Спереди его украшали небольшие пуговицы, а вот юбка была уже частично прозрачной.

Наоми Уоттс / © Associated Press
Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

Волосы Наоми уложила в элегантную прическу с легкой волной и накрасила губы красной помадой.

Наоми Уоттс / © Associated Press
Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

Между такими публичными мероприятиями Наоми снимается в новом фильме "Друг" в Нью-Йорке. Несколько раз актрису уже видели на улице во время работы с коллегой по этой картине - большим немецким догом.

Наоми Уоттс / © Getty Images
Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

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