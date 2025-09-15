В "голом" платье с открытым верхом: американская актриса в смелом луке блеснула неравномерным загаром

Деша Поланко / © Getty Images

Реклама

В объективе папарацци во время Недели моды в Нью-Йорке попала американская актриса Деша Поланко. Женщина привлекла внимание своим смелый образом.

Деша шла на вечеринку в ночной клуб в прозрачном белом платье макси с открытым спереди верхом. Драпировка платья спадала на живот. На актрисе также было черное белье. Через треугольную форму бюстгальтера был заметен неравномерный загар - следы от купальника.

Деша Поланко / © Getty Images

Аутфит Поланко дополнила босоножками на каблуках, массивными браслетами и кольцами и золотыми серьгами-кольцами. Она сделала прическу с высоким пучком, макияж с акцентом на глазах, нюдовый маникюр и красный педикюр.