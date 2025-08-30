ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
135
1 мин

В "голом" платье с пайетками: Изабели Фонтана похвасталась стройной фигурой на Венецианском кинофестивале

42-летняя бразильская модель очаровала красивым образом на красной дорожке.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Изабели Фонтана

Изабели Фонтана / © Associated Press

Изабели Фонтана посетила премьеру фильма "После охоты", который состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля.

Изабели Фонтана / © Associated Press

Изабели Фонтана / © Associated Press

На красной дорожке модель появилась в роскошном образе, в котором приковала внимание присутствующих. На ней было нюдовое прозрачное сетчатое платье макси приталенного силуэта, обильно расшитое пайетками и бисером перламутрово-лавандового оттенка. Наряд из кутюрной коллекции сезона весна-лето 2025 бренда Yara Shoemaker имел тонкие бретельки и пикантное декольте. В нем Фонтана продемонстрировала стройную фигуру и выглядела эффектно.

Изабели Фонтана / © Associated Press

Изабели Фонтана / © Associated Press

Аутфит Изабели дополнила босоножками с камнями и красивым комплектом золотых украшений с бриллиантами: серьгами, колье, браслетами и кольцами. Модель распустила волосы, сделала макияж с нежно-розовым блеском на губах и нюдовый маникюр.

Изабели Фонтана / © Associated Press

Изабели Фонтана / © Associated Press

Напомним, Изабели Фонтана продемонстрировала стойку на голове.

