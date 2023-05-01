В "голом" платье с пышной накидкой: гламурная 49-летняя Кейт Бекинсэйл на красной дорожке

Звезда появилась в очень эффектном наряде яркого оттенка.
Британская актриса Кейт Бекинсэйл посетила на прошлой неделе мероприятие в Нью-Йорке - благотворительный гала-концерт The Prince's Trust Global Gala. На красной дорожке этого события звезды демонстрировали публике свои роскошные образы от именитых дизайнеров и ювелирных брендов.
49-летняя Кейт выбрала необычное обтягивающее платье-сетку, которое было расшито цветами из бисера и пайеток. Создателем наряда является бренд Georges Chakra, основанный ливанским модельером Жоржем Чакрой.
У платья была корсетный верх, поэтому оно идеально подчеркивало стройную фигуру звезды, также оно было полностью прозрачным. Под наряд Кейт надела бежевое белье, которое немного просвечивалось.
Главным украшением наряда стала огромная неоновая накидка из фатина в виде рюш, у которой также был длинный шлейф. Образ дополнили макияж с блестками, высокая прическа, множество украшений на руках и в ушах актрисы, а также маникюр, который повторял цвет наряда.
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