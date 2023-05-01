В "голом" платье с пышной накидкой: гламурная 49-летняя Кейт Бекинсэйл на красной дорожке

Британская актриса Кейт Бекинсэйл посетила на прошлой неделе мероприятие в Нью-Йорке - благотворительный гала-концерт The Prince's Trust Global Gala. На красной дорожке этого события звезды демонстрировали публике свои роскошные образы от именитых дизайнеров и ювелирных брендов.

49-летняя Кейт выбрала необычное обтягивающее платье-сетку, которое было расшито цветами из бисера и пайеток. Создателем наряда является бренд Georges Chakra, основанный ливанским модельером Жоржем Чакрой.

У платья была корсетный верх, поэтому оно идеально подчеркивало стройную фигуру звезды, также оно было полностью прозрачным. Под наряд Кейт надела бежевое белье, которое немного просвечивалось.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Главным украшением наряда стала огромная неоновая накидка из фатина в виде рюш, у которой также был длинный шлейф. Образ дополнили макияж с блестками, высокая прическа, множество украшений на руках и в ушах актрисы, а также маникюр, который повторял цвет наряда.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

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