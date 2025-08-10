В "голом" платье с разрезами до бедра: итальянская модель в смелом образе сходила на ивент

Сара Кроче / © Getty Images

Реклама

Итальянская модель Сара Кроче попала в объективы папарацци, когда шла на премьеру фильма April X в городе Провиденс, штат Род-Айленд.

Для своего выхода она выбрала откровенный образ. На девушке было черное прозрачное платье макси с флористическим принтом и цветочными аппликациями сверху, под которое она надела лишь трусы с высокой посадкой. Наряд был без рукавов и имел высокие разрезы до бедра с обеих сторон.

Сара Кроче / © Getty Images

Сара дополнила лук черными босоножками на шпильках. Она сделала укладку с мягкими локонами, нежный макияж, уши украсила серьгами-кольцами, а руки - кольцами с камнями.

Реклама

Напомним, Сара Кроче любит привлекать внимание провокационными аутфитами. В прошлый раз она надела на вечеринку кружевной корсет и была без бюстгальтера.