- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 339
- Время на прочтение
- 1 мин
В "голом" платье с разрезами до бедра: итальянская модель в смелом образе сходила на ивент
Сара Кроче любит носить провокационные наряды, которые привлекают внимание публики и фотографов.
Итальянская модель Сара Кроче попала в объективы папарацци, когда шла на премьеру фильма April X в городе Провиденс, штат Род-Айленд.
Для своего выхода она выбрала откровенный образ. На девушке было черное прозрачное платье макси с флористическим принтом и цветочными аппликациями сверху, под которое она надела лишь трусы с высокой посадкой. Наряд был без рукавов и имел высокие разрезы до бедра с обеих сторон.
Сара дополнила лук черными босоножками на шпильках. Она сделала укладку с мягкими локонами, нежный макияж, уши украсила серьгами-кольцами, а руки - кольцами с камнями.
Напомним, Сара Кроче любит привлекать внимание провокационными аутфитами. В прошлый раз она надела на вечеринку кружевной корсет и была без бюстгальтера.