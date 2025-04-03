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- Шоу-бизнес
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В «голом» платье с узором: ирландская актриса блеснула бельем на премьере шпионского триллера
45-летняя Катрина Балф в смелом образе появилась на кинособытии.
Ирландская актриса и модель Катрина Балф посетила премьеру фильма «Новичок» (The Amateur) с Рами Малеком в главной роли, состоявшейся в Jazz at Lincoln Center в Нью-Йорке.
Для своего появления звезда выбрала смелый лук. На ней было черное «голое» платье с геометрическим узором, высокой горловиной и длинными рукавами, под которое она надела черное белье.
Аутфит Балф дополнила черными кожаными туфлями. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с красной помадой и белый маникюр. Уши актриса украсила длинными серьгами с жемчужинами.