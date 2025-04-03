ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
538
Время на прочтение
1 мин

В «голом» платье с узором: ирландская актриса блеснула бельем на премьере шпионского триллера

45-летняя Катрина Балф в смелом образе появилась на кинособытии.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Катрина Балф

Катрина Балф / © Getty Images

Ирландская актриса и модель Катрина Балф посетила премьеру фильма «Новичок» (The Amateur) с Рами Малеком в главной роли, состоявшейся в Jazz at Lincoln Center в Нью-Йорке.

Для своего появления звезда выбрала смелый лук. На ней было черное «голое» платье с геометрическим узором, высокой горловиной и длинными рукавами, под которое она надела черное белье.

Катрина Балф / © Getty Images

Катрина Балф / © Getty Images

Аутфит Балф дополнила черными кожаными туфлями. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с красной помадой и белый маникюр. Уши актриса украсила длинными серьгами с жемчужинами.

Дата публикации
Количество просмотров
538
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie