В "голом" платье с вышивкой и шлейфом: Дакота Джонсон в черном образе от Gucci произвела вау-эффект

Дакота Джонсон / © Associated Press

Реклама

Актриса для этого благотворительного мероприятия выбрала смелое и эффектное прозрачное черное платье от Модного дома Gucci, украшенное вышивкой с цветами и стрекозами.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Наряд подчеркивал каждое движение и создавал вау-эффект. Также платье полностью просвечивалось и демонстрировала роскошную фигуру Дакоты и ее нижнее белье — черный сатиновый бюстгальтер и соответствующие трусы.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Но несмотря на прозрачность, платье выглядело изысканно и романтично, за счет красивой вышивки. Дополнила Дакота этот наряд маникюром винного цвета, высокой прической и украшениями с бриллиантами. Также она была обута в лаконичные босоножки на каблуках. Макияж актрисы также был сдержанным, в нюдовых тонах и без акцентов, что сделало платье абсолютным центром внимания.

Реклама

Дакота Джонсон / © Associated Press

Но это провокационно творение Gucci было не единственны «голым» платьем, которое удивило публику того вечера, ведь пока Дакота демонстрировала его в Нью-Йорке, на другом конце света — в Лондоне — в совершенно прозрачном наряде всех ослепила красотой актриса Марго Робби.

Австралийская звезда вышла на красную дорожку по случаю премьеры фильма «Большое смелое красивое путешествие» и была одета в нежное и «голое» платье от Armani Privé из коллекции весна-лето 20025.

Марго Робби / © Associated Press