В "голом" платье с вышивкой: Шарлиз Терон в смелом образе сверкнула трусами на вечеринке

48-летняя актриса в откровенном наряде от Christian Dior пришла на афтепати "Оскара".

Шарлиз Терон продемонстрировала на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз откровенный образ.

Перед фотокамерами она предстала в черном прозрачном кутюрном платье с флористической блестящей вышивкой из весенней коллекции 2024 года бренда Christian Dior. Наряд имел американскую пройму и баску. На звезде были черные трусы с высокой посадкой.

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Аутфит Терон дополнила черными босоножками на шпильках, золотым колье с шипами, бриллиантовыми серьгами-гвоздями и золотыми браслетами и кольцами.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Актриса собрала волосы в низкий пучок и сделала нежный макияж.

А на премии "Оскар" Шарлиз Терон сияла в жемчужном платье с глубоким декольте от Dior.

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