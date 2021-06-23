В "голом" платье с высоким разрезом: порноактриса из "Холостяка" показала вечерний лук

В "голом" платье с высоким разрезом: порноактриса из "Холостяка" показала вечерний лук

Бывшая актриса фильмов для взрослых пришла на вручение премии.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним – Адель Асанти), продемонстрировала подписчикам в Instagram свой вечерний лук. Она посетила вручение премии Blogger Awards 2021.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

Анастасия надела длинное "голое" платье, расшитое золотыми нитками, с высоким разрезом до бедра, которое дополнила босоножками на высоких каблуках и длинными серьгами. Наряд позволил продемонстрировать все татуировки девушки.

Асанти собрала волосы в тугой высокий хвост и сделала нежный макияж в теплых оттенках и с нюдовой помадой.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

"Безумна рада стать частью этого шикарного мероприятия", - написала участница "Холостяка" под фото.

Напомним, Анастасия призналась, что сделала пластическую операцию на ягодицах, и хвасталась результатами.

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