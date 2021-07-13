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В "голом" платье: смелый выход аристократки леди Виктории Херви в Каннах

В "голом" платье: смелый выход аристократки леди Виктории Херви в Каннах

Леди Виктория Херви / Getty Images

44-летняя светская львица Виктория Херви посетила гала-вечер Better Word Fund во время 74-го ежегодного Каннского кинофестиваля.

Британская аристократка снова выбрала очень откровенное платье для выхода в свет. Наряд был абсолютно прозрачным, расшитый камнями и стразами, леди Виктория была без лифчика и в телесных стрингах.

Леди Виктория Херви / © Getty Images
Леди Виктория Херви / Getty Images

На плечах и на подоле платье было декорировано перьями, также спереди у него был достаточно высокий разрез. Аутфит звезда дополнила несколькими широкими браслетами, а также драгоценными серьгами и нюдовыми босоножками на каблуках со стразами. Укладка у Виктории Херви была легкими волнами, а макияж - в натуральных оттенках.

Леди Виктория Херви / © Getty Images
Леди Виктория Херви / Getty Images

Днем ранее аристократка надела полупрозрачное платье в греческом стиле на одно плечо, в котором вышла на красную дорожку в Каннах перед показом фильма "Три этажа".

Леди Виктория Херви / © Associated Press
Леди Виктория Херви / Associated Press

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