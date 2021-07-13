В "голом" платье: смелый выход аристократки леди Виктории Херви в Каннах

44-летняя светская львица Виктория Херви посетила гала-вечер Better Word Fund во время 74-го ежегодного Каннского кинофестиваля.

Британская аристократка снова выбрала очень откровенное платье для выхода в свет. Наряд был абсолютно прозрачным, расшитый камнями и стразами, леди Виктория была без лифчика и в телесных стрингах.

Леди Виктория Херви / Getty Images

Также читайте С декольте до пупка и с сапфирами на шее: Дилан Пенн на вечеринке в Каннах

На плечах и на подоле платье было декорировано перьями, также спереди у него был достаточно высокий разрез. Аутфит звезда дополнила несколькими широкими браслетами, а также драгоценными серьгами и нюдовыми босоножками на каблуках со стразами. Укладка у Виктории Херви была легкими волнами, а макияж - в натуральных оттенках.

Леди Виктория Херви / Getty Images

Днем ранее аристократка надела полупрозрачное платье в греческом стиле на одно плечо, в котором вышла на красную дорожку в Каннах перед показом фильма "Три этажа".

Леди Виктория Херви / Associated Press

Читайте также: Все новости о 74-м Каннском кинофестивале

Выходы звезд на Каннском кинофестивале (18 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку