В "голом" платье со шлейфом: актриса Ева Лонгория блистала на красной дорожке

Звезда посетила мероприятие в Калифорнии в эффектном образе.
Актриса Ева Лонгория посетила 35-й ежегодный гала-концерт вручения наград Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс, который состоялся в четверг, 4 января.
Перед камерами на красной дорожке знаменитость позировала в "голом" платье от бренда Ashi Studio из коллекции осень-зима 2023. Наряд был длинным, имел небольшой шлейф и горловину.
Поскольку платье было полностью прозрачным, под него актриса надела бежевое боди. Образ Ева дополнила бриллиантовыми серьгами, длинным маникюром и макияжем.
Также это мероприятие посетила звезда "Барби" - актриса Марго Робби. На девушке было нежно-розовое мини-платье с большими цветами и в горох от бренда Balmain.
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