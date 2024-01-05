В "голом" платье со шлейфом: актриса Ева Лонгория блистала на красной дорожке

Звезда посетила мероприятие в Калифорнии в эффектном образе.

Актриса Ева Лонгория посетила 35-й ежегодный гала-концерт вручения наград Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс, который состоялся в четверг, 4 января.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Перед камерами на красной дорожке знаменитость позировала в "голом" платье от бренда Ashi Studio из коллекции осень-зима 2023. Наряд был длинным, имел небольшой шлейф и горловину.

Поскольку платье было полностью прозрачным, под него актриса надела бежевое боди. Образ Ева дополнила бриллиантовыми серьгами, длинным маникюром и макияжем.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила звезда "Барби" - актриса Марго Робби. На девушке было нежно-розовое мини-платье с большими цветами и в горох от бренда Balmain.

Марго Робби / Фото: Associated Press

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