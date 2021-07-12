В пикантном белом платье со шлейфом: британская аристократка Виктория Херви блистала в Каннах

В пикантном белом платье со шлейфом: британская аристократка Виктория Херви блистала в Каннах

Британская аристократка вчера вечером блистала на красной дорожке в Каннах перед показом фильма "Три этажа".

44-летняя светская львица Виктория Херви надела полупрозрачное платье в греческом стиле на одно плечо. Белое платье с телесными брюками с золотистой вышивкой и шлейфом Виктория сочетала с белыми босоножками на каблуках, маленьким золотым клатчем и металлическими браслетами на запястье.

Леди Виктория Херви / Associated Press

Ее белокурые волосы были распущены и уложены кудрями, а на лице был естественный макияж.

Леди Виктория Херви / Associated Press

Несколькими днями ранее леди Виктория посещала премьеру фильма "Бенедетта" на Каннском кинофестивале. Тогда она появилась на публике в многослойном платье с цветочной аппликацией, с цветочным колье на шее и серебристым клатчем интересной формы.

Леди Виктория Херви / Associated Press

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